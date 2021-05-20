Лауреатами премии "ЛибМиссия" стали Николай Эппле и Елена Костюченко

Лауреатами публицистической премии "ЛибМиссия", которая вручается за лучшие книги и публикации прошедшего года об актуальных общественно-политических процессах, стали публицист и историк Николай Эппле и журналистка Елена Костюченко. Об этом говорится в сообщении организаторов премии, поступившем в редакцию Радио Свобода.

Николай Эппле отмечен в номинации "Аналитика" за подробный, объективный и граждански ответственный анализ проблем исторической памяти в политической повестке России и других государств. Речь идёт о вышедшей в прошлом году его книге "Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах".

Елена Костюченко стала лауреатом в номинации "Публицистика" за цикл статей в "Новой Газете" - жюри отметило "последовательное отстаивание человеческого достоинства перед лицом политического, бюрократического, социального произвола". Одна из недавних вызвавших общественный резонанс публикаций Костюченко, в частности, посвящена проблеме психоневрологических интернатов (ПНИ).

Жюри также отметило доклад Николая Бобринского и Станислава Дмитриевского "Между местью и забвением: концепция переходного правосудия для России" и книгу Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х". Кроме того, в номинации "Публицистика" особо отмечены журналисты-расследователи Роман Анин, Ирина Долинина, Алеся Мароховскоая, Роман Шлейнов и Екатерина Аренина, авторы публикаций в "Важных историях", "вскрывающих коррумпированность и бесчеловечность правоохранительной и правоприменительной системы". У главного редактора издания Романа Анина и в редакции недавно были проведены обыски.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 16 июня 2021 года в Москве. Это уже шестая церемония. В прошлом году лауреатами премии, учредителем которой является фонд "Либеральная миссия", стали Элла Панеях, Александра Архипова и Анна Кирзюк.