Вакцинация от ковида в Москве практически остановилась

Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа в Москве снизились до приблизительно шести тысяч человек в день — это в разы меньше, чем зимой. Чтобы привить 60 процентов населения к осени, как планируют власти, требуется увеличить число ежедневных прививок на порядок. Такие подсчёты приводит издание “Медуза”.
Московские власти редко отчитываются о ходе вакцинации, последний раз мэр города Сергей Собянин 14 мая рассказал об иммунизации 1 миллиона 300 тысяч жителей города. При этом остаётся неясным, сколько из них привиты одной, а сколько двумя дозами препарата.
Городской департамент здравоохранения сообщил изданию, что в среднем в Москве вакцинируются порядка 8–10 тысяч человек в сутки. Источник издания, близкий к министерству здравоохранения, рассказал о 2,5 — 3,5 тысячах вакцинированных в день. Это в три с половиной раза меньше, чем на пике зимой, когда число вакцинированных достигало 12,5 тысяч в день.
К осени число вакцинированных в регионах, согласно задаче федерального правительства, должно достигнуть 60 процентов от населения. Если сейчас привиты 10 процентов москвичей, ещё 50 только с официально скоростью будут прививать два года, подсчитала “Медуза”. Источники издания предполагают, что низкая скорость может быть связана с пассивностью властей при продвижении препарата на внутреннем рынке и их отчётами о победе над пандемией.
- Население Москвы без учёта пригородов — около 12 миллионов человек. В близкой по населении Бельгии (11,5 млн населения) ежедневно вакцинируются в среднем 45,5 тыс человек. В Чехии ( 10,5 млн) в среду привились больше 84 тысяч человек. В Греции (10,7) в среднем прививается 92 тысячи человек в день.
- В Москве "Спутником" по состоянию на среду было привито меньше людей, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, куда вакцина поставляется с декабря, — обратил внимание редактор "Холода" Михаил Зеленский.
- "Медуза" включена в России властями в список так называемых СМИ-иностранных агентов. Российское законодательство требует от изданий указывать это при каждом цитировании их материалов. Редакция не согласна с включением в список и обжаловала его в суде.
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