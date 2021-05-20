Стало известно, против кого США введут санкции из-за "Северного потока-2"

Стали известны названия российских судов и компаний, которые администрация Джо Байдена считает участвующими в деятельности, подпадающей под санкции США, в связи с сооружением газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Они содержатся в докладе, направленном накануне госдепартаментом в Конгресс. В список попали 4 российских судна - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". Ранее санкции были введены против баржи-трубоукладчика "Фортуна".

В списке также 4 юридических лица - "Коксохимтранс" (владелец двух кораблей снабжения - "Юрий Топчев" и "Владислав Стрижов"), "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (официальный владелец трубоукладчика "Академик Черский") и "Морская спасательная служба".

С юридической точки зрения речь пока не идёт об их включении в санкционный список, а только о констатации, что они соответствуют критериям такого включения.

В сообщении Госдепартамента подтверждено, что администрация считает подпадающей под санкции также деятельности компании- оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнинга, однако санкции против них вводиться не будут со ссылкой на соображения национальной безопасности. Это решение Госдепартамента оценивается наблюдателями как дружеский жест администрации Джо Байдена в адрес Германии, отношения с которой заметно ухудшились в президентство Дональда Трампа. В Конгрессе его уже подвергли критике представители обеих партий.

Конгресс предоставил администрации широкие полномочия по вопросу о санкциях в связи с сооружением газопровода, против которого выступают США. В частности, под санкции могут попасть компании, предоставляющие судам, укладывающим трубы по дну Балтийского моря, разнообразные услуги. Говорилось о возможности введения санкций против германских и иных зарубежных компаний, однако пока в списке - только российские.

Госдепартамент заявил, что США по-прежнему выступает против германо-российского проекта, указав, что он повредит безопасности ЕС и Украины.

Строительство газопровода почти закончено. Недавно сообщалось, что по дну Балтийского моря осталось проложить около 80 километров труб. При этом более года газопровод не строился - после того, как США пригрозили санкциями, из проекта вышли компании-владельцы судов-трубоукладчиков. На подготовку российских судов потребовалось время. Как могут отразиться новые американские санкции на их работе, пока неясно.

Отношения между США и Россией последние годы остаются крайне напряженными. И администрация демократа Джо Байдена находится сейчас под давлением, в том числе со стороны представителей Республиканской партии, выступающих за ужесточение санкций против участников строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

В Вашингтоне и среди ряда европейских лидеров звучат мнения, что "Северный поток – 2" усилит зависимость Европы от российских энергопоставок и, что это чревато расширением политического влияния Москвы. Россия в ответ называет газопровод исключительно экономическим проектом.