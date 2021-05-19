ФРГ: США не будут ужесточать санкции против "Северного потока - 2"

В руководстве Германии подтвердили сведения о том, что Соединённые Штаты не будут вводить новые санкции против компании-оператора строящегося газопровода "Северный поток - 2".

С заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. На встрече с журналистами он сказал, что 19 мая Госдепартамент собирается опубликовать отчёт о санкциях в отношении ряда организаций. Одновременно, как отметил Маас, известно о существовании "президентских отказов" относительно санкций против компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора – гражданина Германии Маттиаса Варнинга.

"Мы восприняли это как конструктивный шаг. И мы рады продолжить дискуссии с нашими партнёрами в Вашингтоне", - сказал Маас, отметив, что обсудил ситуацию с госсекретарём Энтони Блинкеном. "Немецкая волна" приводит слова Мааса о том, что Берлин рассматривает решение не ужесточать санкции "как дань уважения тем исключительно хорошим отношениям, которые сложились с администрацией Байдена".

Ранее о том, что администрация американского президента Джо Байдена откажется от новых санкций против "Северного потока - 2" написали со ссылкой на анонимные источники портал Axios и агентство Reuters. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что приветствует сообщения американских СМИ. Песков добавил, что "факт появления таких публикаций сам по себе достаточно позитивный.

Сведения появились незадолго до первой встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном, котоый ранее называл "Северный поток - 2" "плохой идеей для Европы и США".

Отношения между США и Россией последние годы остаются крайне напряженными. И администрация демократа Джо Байдена находится сейчас под давлением, в том числе со стороны представителей Республиканской партии, выступающих за ужесточение санкций против участников строительства газопровода из России в Германии по дну Балтийского моря.

В Вашингтоне и среди ряда европейских лидеров звучат мнения, что "Северный поток - 2" усилит зависимость Европы от российских энергопоставок, и что это чревато расширением политического влияния Москвы. Россия в ответ называет газопровод исключительно экономическим проектом.