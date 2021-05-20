На московском спецполигоне НКВД "Коммунарка", где совершались массовые убийства в 1930-е — 40-е годы, обнаружены новые расстрельные ямы. Их можно будет сопоставить со списком расстрелянных и примерно понять, кто в них захоронен. Об этом газете "Коммерсантъ" рассказали в Музее истории ГУЛАГа.

Поисковые работы на полигоне велись с 2018 года. Тогда десятки котлованов на правом берегу реки Ордынка были обнаружены благодаря разведывательной фотографии люфтваффе, сделанной в августе 1942 года. С тех пор археологи нашли еще 47 узких траншей в хвойном лесу на левом берегу Ордынки. То есть есть всего на полигоне обнаружены 130 расстрельных ям общей площадью 1943 квадратных метра.

Ямы на правом берегу Ордынки были выкопаны позже всего, предполагают исследователи, поэтому в них, с большой долей вероятности, были убиты и захоронены политики из оккупированной Латвии и часть правительства Монголии. Руководитель исследований, археолог Михаил Жуковский пояснил газете, что реконструкция последовательности захоронений не может дать точные данные, но позволяет создать непротиворечивую картину происходящего.

Территория полигона "Коммунарка" использовалась в годы репрессий для приведения в исполнение смертных приговоров в день вынесения судебного решения, с 1937 года. До этого там находилась дача наркома НКВД Генриха Ягоды, там же он и был расстрелян после ареста. Общее число убитых и захороненных здесь людей, по оценке архивной службы ФСБ, может достигать 14 тысяч.

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На спецобъекте убивали и захоранивали как обычных граждан, так и многих высокопоставленных деятелей коммунистического движения, советских партийных чиновников, руководителей органов ЧК, членов иностранных правительств, оказавшихся под арестом в СССР. На месте убийств планируется построить мемориальный комплекс.