Зеленский: Украина и РФ ведут переговоры о встрече президентов

Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

О возможности такой встречи он говорил в апреле, заявив, что она могла бы состояться в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что разговоры между Киевом и Москвой о возможности встречи ведутся, но сказал, что "процесс идёт непросто", и пока речь идёт скорее о гипотетическом событии.

Зеленский на пресс-конференции сказал, что встреча с Путиным нужна, поскольку без прямого разговора с российским лидером невозможно остановить войну в Донбассе. Украинский президент также отказался давать характеристики Путину - которого многие украинские политики называют агрессором и преступником - сказав: "Если я теми или иными словами увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет — закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю". Резкую реакцию Кремля ранее вызвал тот факт, что президент США Джо Байден согласился со словами журналиста, назвавшего Путина "убийцей".

Зеленский также выразил надежду на поддержку зарубежных партнёров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция "в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России", а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов США и России.

Зеленский также рассказал о масштабных планах празднования в августе 30-летия независимости Украины - они включают в себя международный форум "Крымской платформы", военный и морской парад.

Говоря о внутренней политике, Зеленский подверг критике своего предшественника Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко, которого называют одним из возможных кандидатов в президенты в будущем.