Следователи задержали заместителя главы департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности министерства промышленности и торговли России Ольгу Покидышеву и бывшего директора этого департамента Ольгу Колотилову. Их подозревают в мошенничестве, следствие попросило Басманный суд арестовать их, сообщила пресс-служба суда.

Ольга Колотилова занимала должность директора департамента Минпромторга с июля 2014 по март 2017 года. 10 апреля 2017 года она вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. В 2021 году была назначена его советником, пишет "Фармвестник".

В марте и апреле правоохранительные органы задержали сразу троих чиновников Минпромторга. Ведущему специалисту-эксперту отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Андрею Бандурову и консультанту того же отдела Сослану Гериеву было предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Главу департамента металлургии и стройматериалов Павла Серватинского подозревают в превышении должностных полномочий.