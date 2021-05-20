Вынесен самый суровый приговор по делу об акции протеста 23 января

Суд в Москве приговорил к четырём годам лишения свободы участника прошедшей 23 января акции протеста на Пушкинской площади Евгения Есенова. Его признали виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти. О приговоре сообщает "МБХ Медиа".

Это на данный момент самый суровый приговор, вынесенный по делам, связанным с акциями в защиту Алексея Навального, которые прошли в январе и начале февраля. По версии следствия, Есенов "нанёс находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область головы". Прокуратура просила приговорить его к пяти годам колонии, судья Алексей Криворучко постановил, что Есенов проведёт в колонии общего режима четыре года. Сейчас он находится в СИЗО.

Евгений Есенов был одним из первых задержанных по уголовному делу, получившему неофициальное название "дворцовое" (протесты прошли вскоре после публикации Навального о так называемом дворце Путина). Всего в различных регионах России возбуждены десятки уголовных дел в связи с акциями протеста - причём не по статье о массовых беспорядках, а по другим статьям, таким как насилие против полицейских, нарушение санитарных норм или вовлечение несовершеннолетних в правонарушения.

Уже вынесены несколько приговоров, в том числе и к реальным срокам.