"Дождь" пожаловался в СК после угроз сотруднице

Телеканал "Дождь" обратился с заявлением в Следственный комитет и попросил возбудить уголовное дело по статье о препятствовании профессиональной деятельности журналиста с угрозами насилием (части 3 статьи 144 УК РФ). Жалоба была подана из-за анонимной угрозы продюсеру "Дождя" Анне Фиминой.

Фимина принимала участие в создании двух сюжетов, посвященных семейным отношениям на Кавказе. Один из них был посвящен теме многоженства на Кавказе. Во время поиска героев для второго сюжета – об отношениях дочерей и отцов на Кавказе – Фимина 14 мая опубликовала пост в одной из групп во "ВКонтакте". В этот же день ей на личный номер пришло сообщение в WhatsApp: "Если не прекратишь ковыряться в Кавказе – пришьем. Судьба Эстемировой тебе в пример. Повторять не будем".

"Считаю, что данное сообщение было направлено неизвестным лицом в связи с выполнением Фиминой А. профессиональной деятельности журналиста Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью Фиминой А., принимая во внимание ссылку отправителя на "судьбу Эстемировой", под которой я понимаю Эстемирову Н.Х., убитую 15 июля 2009", – отмечает в заявлении главный редактор телеканала Дождь Тихон Дзядко.

Наталья Эстемирова – российская правозащитница, работавшая в представительстве правозащитного центра "Мемориал" (признан иностранным агентом) в Грозном. В июле 2009 года Эстемирова была похищена у своего дома в Грозном, позже ее тело со следами пулевых ранений было обнаружено в Ингушетии. До смерти Эстемирова регулярно получала угрозы, в том числе от руководства республики, рассказывала сама правозащитница. В 2019 году, в годовщину убийства Эстемировой, правозащитники выступили с совместным заявлением о том, что за 10 лет не было "проведено адекватного расследования убийства".