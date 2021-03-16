"Это теракт". Дмитрий Муратов – об атаке на редакцию "Новой газеты"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в интервью Радио Свобода назвал химическую атаку на редакцию издания "терактом" и связал его с публикацией о преступлениях "ЧВК Вагнера". Кроме того, "Новая газета" опубликовала свежее расследование о внесудебных казнях в Чечне, что тоже могло послужить причиной нападения. По словам Муратова, в результате распыления газа на проблемы со здоровьем пожаловались несколько случайных прохожих и четверо сотрудников редакции – у них тошнота и головные боли. "Новая газета" предложила правительству Москвы провести совместное расследование "химической атаки" на редакцию.



Вечером в понедельник в телеграм-канале "Новости Москвы", имеющем около 300 тысяч подписчиков, было опубликовано видео, как утверждается, с камеры наблюдения около здания в Потаповском переулке, где расположена редакция "Новой газеты". На видео человек в форме курьера "Яндекса" с сумкой для доставки еды держит велосипед, из заднего колеса которого распыляется газ.

Представитель сервиса "Яндекс.Еда" Елена Новикова сообщила "Медиазоне", что "по этому адресу курьеров, сотрудничающих с сервисом, мониторинг не зафиксировал". В пресс-службе "Мосгаза" сообщили, что в здании в Потаповском переулке, где находится редакция "Новой газеты", утечек сетевого газа не обнаружено.

Днем 15 марта журналисты пожаловались на стойкий химический запах, возникший на входе в редакцию в Потаповском переулке в центре города. Выехавшие на место экстренные службы не зафиксировали повышенного содержания вредных веществ в воздухе. В редакции издания рассказали, что запах был похож на тот, который ощущался после нападения на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной летом 2017 года. Независимая экспертиза, проведённая по заказу газеты, тогда установила, что вещество, которым облили дом и машину Латыниной, высокотоксично и опасно для жизни и здоровья человека.

Главный редактор издания Дмитрий Муратов уверен, что химическая атака может быть связана с недавними публикациями о "ЧВК Вагнера" и о внесудебных казнях в Чечне, и призывает московские власти совместно расследовать нападение на редакцию:

Невозможно открыть окно, такой ужасный стоит запах

– Мы ждем этой официальной реакции, и я уверен, что нам ответят на наше предложение. Сегодня уже была реакция прокуратуры, которая страшно озабочена тем, что произошло. Мы это видим как преступление, совершенное общественно опасным способом. Если это направлено против нас, хорошо. Но пострадали и люди, которые занимаются обеспечением транспортной стабильности в Москве (в одном здании с редакцией "Новой газеты" работают инженеры департамента транспорта Москвы, также на этаже редакции расположена детская музыкальная студия. – Прим. РС). Мне невозможно даже окно открыть в кабинете, такой ужасный стоит запах.

– То есть запах до сих пор есть?

Конечно! И это будет продолжаться еще долго. Это то, что было с машиной и домом Юлии Латытиной, тогда все держалось несколько недель. Это боевое отравляющее нелетальное вещество, дохлятина и мертвечина.

–​ Кто конкретно пострадал от атаки?

В правоохранительных органах мне сообщили, что за помощью к медикам обращались прохожие, которые подходили сюда, услышав информацию. Мне они неизвестны. А у нас в редакции абсолютно точно на недомогание, тошноту и головные боли пожаловались четыре человека. Сейчас я жду от них объяснительные служебные записки. Вчера врачи из "Телемедицины", с которой мы сотрудничаем, дали рекомендации, какие абсорбирующие средства нужно принять.

–​ Есть понимание, что это был за газ?

– Вы же понимаете, что так быстро провести анализ нельзя. Это только наши коллеги из ТАСС моментально заявляют, что на месте ничего не обнаружено. Таким образом, я, если честно, причисляю их в сообщники к потенциальным террористам. Пока у нас нет химического анализа распыленного вещества, и мы, конечно, будем делать свой анализ в одной из независимых лабораторий и потом сравним с официальными результатами, которые получим. У части сотрудников мы изъяли обувь, которую уже, видимо, невозможно будет носить в связи с тем, что на подошвах разнесено отправляющее вещество, и она будет сдана для химического анализа.

–​ Уже опубликовано видео, из которого ясно, что газ пустил человек в курьерском снаряжении. Яндекс уже опроверг, что это их курьер. Возможно ли, в принципе, отследить этого человека?

Здесь, в центре Москвы, на каждом шагу находятся камеры

– Естественно. Вы представляете, где находится Потаповский переулок? На одной улице с нами находится одно из подразделений Федеральной службы безопасности. В 5–7 минутах ходьбы от нас находится Лубянская площадь, прямо напротив нас находится Федеральное агентство, которое занимается очень серьезными вопросами. Это самый центр Москвы. Рядом с нами находится Почтамт, то есть место, откуда идет символический отсчет километров по нашей стране. Поэтому здесь на каждом шагу находятся камеры. Мы проверим сейчас, заодно ли те, кто совершал теракт, а по-другому я это не буду назвать, и те, кто их должен найти. У меня пострадали сотрудники, это что вообще такое? Напомню, что когда было покушение на жилище и автомобиль Латыниной, никто так и не был найден. И когда были аналогичные вещи, связанные с измазыванием людей различными вонючими материалами, несмотря на официальную информацию о задержаниях, никаких судов в отношении этих людей не было.

–​ Насколько хорошо была организована эта операция против "Новой газеты" и кто может за ней стоять?

Это тест для российских правоохранительных органов и спецслужб

– Я вам могу сказать, что это был специально оборудованный велосипед, в который вмонтирован контейнер с газом. У него есть дистанционное управление распылителем, это или клапан, или ручка акселератора, или какое-то иное устройство. Этот человек хорошо знал маршрут, он подъехал ровно к двери, он распылил достаточно большое количество газа, что видно на видео, прямо перед входом. Зачем? Потому что это опытный человек, и он отлично понимал, что люди сами разнесут это говно по всем этажам. Они наступят на это вещество, подошва войдет в соприкосновение с этим самым ядовитым пятном, и это разнесется по всем этажам и офисам. Допустим, они хотели отравить Департамент транспорта Москвы – ну, тогда это вообще теракт на транспорте. Допустим, нас – но тогда получается, что все равно пострадала структура, которая обеспечивает транспортную безопасность нашей столицы. В непосредственной опасности оказались дети. Это экзамен, это эталонный тест для российских правоохранительных органов и спецслужб. Что касается того, кто может за этим стоять: не так давно "Мемориал" (Минюст считает организацию иностранным агентом. – Прим. РС) опубликовал заявление со ссылкой на расследование "Новой газеты". Родственник убитого сирийца подал в СК России заявление на членов так называемой "ЧВК Вагнера". Мы пишем, что это первая попытка сирийцев привлечь к ответственности россиян, подозреваемых в совершении тяжких преступлений в их стране. Брат убитого, которого буквально распяли, считает, что должно быть возбуждено дело об убийстве с особой жестокостью. Он также просит проверить, нет ли в действиях членов "группы Вагнера" признаков иных преступлений, в том числе военных. Что-то мне подсказывает, что атака была проведена именно после этой публикации, другое я пока попридержу при себе, – рассказал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

За время существования "Новой газеты" многие сотрудники или связанные с ней эксперты были убиты или получали угрозы убийств. В 2003 году от аллергического шока умер Юрий Щекочихин, который расследовал теракты в московском метро. В редакции подозревают, что его могли отравить. В 2006 году в Москве застрелили журналистку издания Анну Политковскую. В 2009 году были убиты Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов, который вел некоторые дела газеты. Ранее были покушения на журналистов Сергея Золовкина, Олега Лурье и Игоря Домникова, который впоследствии скончался в больнице.

16 февраля 2006 года на специального корреспондента газеты Елену Милашину напали в Беслане. В феврале прошлого года Милашину и адвоката Марину Дубровину избили в Грозном, куда они приехали на суд над автором видеоролика "Как живут Кадыров и его соратники".

В 2017 году "Новая газета" писала о нападении на дом журналистки Юлии Латыниной, при котором также использовалось высокотоксичное вещество. Независимая экспертиза тогда показала, что в веществе содержались такие химические соединения, как диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты. Последние относятся к высокоопасным веществам, которые способны образовывать опасные для жизни концентрации даже в незначительных количествах. А ДМФА, проникая в организм, повреждает печень и почки.

В апреле того же года редакция получила в качестве "поздравления" на Пасху конверт с неизвестным белым порошком. В октябре 2018 года неизвестные подбросили к зданию газеты похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова, корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес всей редакции, а также привезли три клетки с овцами, одетыми в жилетки "Пресса".