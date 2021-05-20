Обвиняемого в отравлении 30 москвичей осудили на 16 лет колонии

Басманный суд Москвы приговорил к 16 годам колонии строгого режима Мурата Сабанова, которого обвиняют в отравлении и грабеже 30 жителей столицы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

Суд также частично удовлетворил восемь исков от пострадавших в рузельтате действий Сабанова. С него взыщут около 1 854 000 рублей в пользу отравленных им жителей столицы. Сабанова признали виновным по статьям о "разбое", "краже, с использованием банковского счёта", "похищении у гражданина паспорта" и "мошенничестве с использованием электронных средств платежа". Обвинение требовало 17 лет колонии строгого режима. Сабанов частично признал свою вину.

По версии следователей, Сабанов знакомился с прохожими в центре Москвы, которые употребляли алкоголь, входил к ним в доверие, а затем угощал их алкогольным напитком, в который заранее добавлял с медикаменты. После этого он их избивал или грабил.

24 июня 2019 года издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который угостил их отравленным напитком в центре Москвы. Некоторые из пострадавших впадали в кому.

По данным издания "Открытые медиа", Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД. Он также проучился два года в филиале университета МВД, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он пытался устроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.