Начальника ОВД уволили из-за отравлений прохожих в центре Москвы

В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району Сергей Васильев. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе московской полиции. Источники агентства подтвердили, что Васильев уволен после проверки, инициированной из-за массовых отравлений прохожих ранее арестованным Муратом Сабановым.

Официально о причинах служебной проверки в отношении начальника ОВД не сообщается. Но известно, что кроме Васильева также уволены ещё двое сотрудников ОВД по Басманному району. Об этом сообщает ТАСС. Доследственную проверку действий полицейских проводит Следственный комитет.

В конце июня суд Москвы арестовал подозреваемого в отравлении москвичей Мурата Сабанова до 25 августа. Его обвиняют по статьям о грабеже, краже и разбое.

После ареста Сабанова прокуратура Москвы требовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, которые изначально отпустили подозреваемого под подписку о невыезде. По словам представителей ведомства, на тот момент полицейским уже были известны приметы отравителя, при нём во время задержания также были обнаружены личные вещи нескольких потерпевших.

24 июня издание The Village сообщило, что в мае и июне не менее 24 человек пострадали от действий злоумышленника, который знакомился с прохожими в Москве, угощал их отравленным напитком, а затем избивал или грабил. Некоторые из пострадавших впадали в кому.

По данным издания "Открытые медиа", Мурат Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД. Он также проучился два года в филиале университета МВД, утверждал телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он якобы пытался устроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.