В Госдуме одобрен документ, приравнивающий файеры к оружию

Комитет по законодательству Госдумы одобрил для первого чтения законопроект, который в ряде случае приравнивает пиротехнику и файеры к оружию.

Авторы законопроекта предложили внести изменения в Уголовный кодекс и приравнять хулиганство с использованием пиротехнических предметов, представляющих опасность для окружающих, к аналогичным действиям с использованием оружия. Максимальное наказание, предложенное в законопроекте, — до семи лет тюрьмы.

"Наибольшую опасность такие преступления представляют в период проведения значимых общественно-политических мероприятий, а также в местах массового скопления граждан", - пишут авторы документа.

Помимо прочего законопроект предусматривает увеличение максимальных наказаний по статье Уголовного кодекса о незаконном обороте взрывчатки в интернете. За покупку взрывного устройства через интернет будет грозить до 12 лет колонии, за сбыт – до 15 лет. Сейчас использование интернета не является квалифицирующим признаком. Максимальный срок составляет пять лет тюрьмы, напоминает "Интерфакс".

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