Полицейских, ограбивших подростка в Москве, не стали арестовывать  

Двух московских полицейских, Семёна Еряшева и Александра Юганова, не стали арестовывать по делу об ограблении 16-летнего сына журналистки Cosmopolitan Екатерины Великиной: суд отпустил их под подписку о невыезде. При этом следствие ходатайствовало об аресте полицейских, сообщает издание "МБХ медиа".

Дело против сотрудников патрульно-постовой службы ОВД по столичному району Якиманка было заведено в октябре прошлого года. Полицейским предъявили обвинения в превышении служебных полномочий и грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, месяцем ранее они в центре Москвы, прямо на улице, ограбили подростка, отобрав у него шантажом 8 тысяч рублей, которые дала ему мать на оплату работы репетиторов.

Отмечается, что позже подросток согласился пройти исследование на полиграфе, который показал, что пострадавший не лжёт - в то время, как сотрудники полиции отказались от прохождения проверки.

Известно также, что вместе с Еряшевым и Югановым в момент совершения преступления был третий полицейский, который, со слов пострадавшего подростка, следил за тем, чтобы никто из причастных не попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Однако ему обвинение так и не было предъявлено.

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