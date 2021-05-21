Сенаторы США требуют ужесточить санкции против "Северного потока-2"

В США 14 сенаторов—республиканцев внесли в Конгресс законопроект о введении санкций в отношении оператора проекта "Северный поток-2" компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщил в твиттере автор инициативы сенатор Кевин Крамер. По его словам, принятое ранее решение об отказе от санкций ослабит позиции США в мире.

Администрация Байдена, по мнению сенатора, соглашается с "ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе". "Трубопровод Путина должен быть остановлен", - заявил Крамер. "Энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - подчеркнул он.

Законопроект также обяжет американскую администрацию ввести ограничения против субподрядчиков организаций, участвующих в строительстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки усомнилась в возможности остановить строительство, так как проект завершен на 95 процентов.

19 мая США отказались вводить санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream 2 AG и её директора Маттиаса Варнига. Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Под ограничительные меры также попали четыре компании.

Строительство газопровода почти закончено. Недавно сообщалось, что по дну Балтийского моря осталось проложить около 80 километров труб. При этом более года газопровод не строился - после того, как США пригрозили санкциями, из проекта вышли компании-владельцы судов-трубоукладчиков. На подготовку российских судов потребовалось время.

Отношения между США и Россией последние годы остаются крайне напряженными. И администрация демократа Джо Байдена находится сейчас под давлением, в том числе со стороны представителей Республиканской партии, выступающих за ужесточение санкций против участников строительства газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ряд европейских лидеров также считает, что "Северный поток – 2" усилит зависимость Европы от российских энергопоставок и, что это чревато расширением политического влияния Москвы. Россия в ответ называет газопровод исключительно экономическим проектом.

Администрация Байдена заявляет, что выступает против достройки газопровода и его ввода в эксплуатацию. В то же время, её представители дают понять, что это чувствительный вопрос, затрагивающий интересы союзника США - Германии. Официальный Берлин поддерживает проект.