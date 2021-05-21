В Березниках ученик напал с ножом на учительницу. Она ранена

В городе Березники Пермского края учащийся лицея напал с ножом на преподавателя. Об этом сообщает региональное управление МВД.

16-летний нападавший задержан. Учительница получила ранения, её госпитализировали. По данным источника РБК, она находится в состоянии средней тяжести. Информацию изданию подтвердили в краевом министерстве здравоохранения.

Издание 59.ru со ссылкой на источники сообщает, что у пострадавшей учительницы множественные ножевые ранения шеи и плеча.

Как пишет Life Shot, конфликт между учеником и преподавателем произошел на уроке физики в десятом классе. Подросток нанёс 74-летней учительнице два ножевых ранения в шею.

Последним крупным нападением на учебное учреждение в России стала стрельба в казанской гимназии 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев убил девять человек, в том числе семь школьников и двух учителей, ещё 25 человек пострадали. Обвиняемый арестован, ему предъявлено обвинение в массовом убийстве.

В ответ на массовое убийство в Казани депутаты Госдумы призвали "покончить с анонимностью в интернете", а Владимир Путин поручил разработать закон, ужесточающий правила купли-продажи гражданского оружия.