В Госдуму внесён закон об обязательной регистрации интернет-сервисов в России

Госдума рассмотрит законопроект об обязательной регистрации интернет-сервисов в России. Документ внесён на рассмотрение 21 мая. Согласно тексту законопроекта, российские филиалы обязаны будут открывать зарубежные компании, на сайтах которых есть информация на русском языке, или которые обрабатывают любые личные данные россиян.

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Кроме того, Госдума планирует обязать регистрироваться в России иностранных хостинг-провайдеров с клиентами из России, рекламные сети, показывающие рекламу пользователям из страны, интернет-мессенджеры и почтовые сервисы с российскими клиентами. Технически, под действие законопроекта в существующем виде попадает почти любой крупный сервис в сети.

Все попадающие под закон сервисы обязаны будут открыть в России официальное представительство, открыть форму для обращений российских граждан и организаций и зарегистрироваться в личном кабинете. В случае, если сервис не будет выполнять требования российских регуляторов, он может быть заблокирован на территории страны. Его пользователям из России будет показываться предупреждение, что сервис нарушает российские законы. Ему будет запрещено переводить деньги из России, внутри страны он будет ограничен в поисковой выдаче.

Один из авторов законопроекта, единорос Александр Хинштейн, ранее заявлял, что предложенные меры "создадут экономические стимулы для соблюдения IT-гигантами нашего законодательства". Представители российской власти недовольны тем, как с ними работают западные интернет-компании, и рассчитывают принудить их к исполнению российских законов.

Другой соавтор, депутат Антон Горелкин в своём телеграм-канале указывал, что под применение закона "обязательно подпадут" Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, Viber, Telegram, игровой сервис Steam и видеоигра World of Tanks. У многих из этих компаний есть свои представительства в России, но депутат считает, что по действующим законам они работают на российском рынке "как колонисты 300 лет назад торговали с туземцами", — заявил он РБК.

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