Минобороны РФ: в Чехии пытаются умалить роль Красной Армии

Министерство обороны России опубликовало на своём сайте отрывки из архивных документов, посвящённых участию Красной Армии в освобождении Чехословакии от нацистов в 1944-1945 годах.

Проект называется "...и Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить". Авторы публикации утверждают, что "на протяжении последних лет в угоду политической конъектуре (так в тексте - РС) в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй Мировой войны". В качестве примеров такого "умаления" указана, в частности, замена табличек на памятниках или демонтаж монументов, сооружённых во времена социалистической Чехословакии. "В один ряд с советскими воинами-освободителями поставлены чешские повстанцы, румынские части, американцы и даже предатели-власовцы" - говорится в публикации об экспозиции одного из музеев в Праге.

При этом в той же публикации приводятся сведения о советских военных захоронениях в Чехии, которые поддерживаются в полном порядке. Публикуются наградные листы советских военнослужащих, воевавших в Чехословакии. Также опубликованы журналы боевых действий советских частей и распоряжения советского командования об организации снабжения и взаимодействию с местным населением. Красноармейцам в частности предписывалось "принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо" и "никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить".

В последние недели отношения между Прагой и Москвой обострились. Чешские власти обвинили сотрудников российской военной разведки в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Стороны обменялись высылками беспрецедентного числа сотрудников дипломатических ведомств. Чехия стала единственным, кроме США, государством, официально включённым властями России в список стран, совершающих "недружественные действия".

В прошлом году охлаждение отношений произошло в связи с демонтажом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, против которого протестовала Москва.

8 мая нынешнего года на месте, где до прошлого года стоял памятник Коневу, открылась интерактивная выставка "Никогда не забудем". Она посвящена роли Советского Союза в истории Чехии и бывшей Чехословакии. На выставке представлены стенды с текстами и фотографиями, а также аудиовизуальные элементы. Посетители могут познакомиться со свидетельствами очевидцев как героизма советских воинов, так и насилия со стороны красноармейцев.

Большая часть территории Чехословакии в годы Второй мировой войны была освобождена советскими войсками. В Прагу Красная армия вошла 9 мая 1945 года, когда большая часть немецких войск по договорённости с Чешским национальным советом уже покинула город. После падения коммунистического режима в Чехословакии в 1989 году отношение ко многим событиям прошлого в чешском обществе было пересмотрено. Не отрицая роль Советского Союза в освобождении страны от нацизма, многие политики, общественные деятели, историки обращают внимание на то, что следствием прихода Красной Армии стало вхождение Чехословакии в советскую сферу влияния. Также больше внимания стало уделяться роли других стран антигитлеровской коалиции в войне.