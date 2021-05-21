Госдума ужесточит законопроект о запрете избирать в свои ряды сторонников и членов экстремистских организаций. Ко второму, основному, чтению в документ добавлен запрет избираться на любые выборные должности. Текст поправок имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроект о запрете избирать в Госдуму экстремистов был одобрен нижней палатой 18 мая. Он был внесён на рассмотрение вскоре после того, как суд стал рассматривать вопрос о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (организация внесена в список так называемых иностранных агентов) и региональных штабов его сторонников.

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Соратник Навального Алексей Волков высказывал мнение, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто её поддерживает. Кроме того, под действие закона попадают участники или спонсоры уже признанных экстремистскими организацией, например, запрещённой Национал-большевистской партии.

В существующем виде законопроект имеет обратную силу действия: он позволяет запретить избираться гражданам, вступившим в организации до того, как они были признаны экстремистскими. Из-за этого он был раскритикован представителями всех парламентских фракций, даже “Единой России”.

Тем не менее он был принят в первом чтении — за проголосовали 293 депутата, против — только 45, включая одного единоросса. Второе чтение запланировано на 25 мая, авторы планируют, что документ вступил в силу до осенних выборов в России.