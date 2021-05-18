Госдума одобрила запрет избирать в свои ряды сторонников ФБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий участвовать в выборах в парламент членов организаций, признанных в России экстремистскими или людей, поддерживающих эти организации. Документ выложен на сайте нижней палаты.

Законопроект предполагает обратную силу действия. Согласно тексту, он будет распространяться и на сторонников организаций, имевших отношение к ним за три года до запрета. Потенциально это даёт возможность запретить избираться в парламент бывшим сотрудникам и сторонникам Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, если он будет признан судом экстремистской организацией (дело об этом уже рассматривается).

Соратник Навального Леонид Волков высказывал мнение, что законопроект разработан специально против команды оппозиционера и тех, кто её поддерживает. По его оценке, запрет на может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования фондам оппозиционера.

Из-за возможности ретроактивного применения законопроект был раскритикован парламентской оппозицией — против него выступили представители Справедливой России и ЛДПР. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству, единоросс Андрей Клишас заявил, что документ потребует серьёзной доработки.