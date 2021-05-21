В авиакатастрофе в Нигерии погиб начальник штаба вооружённых сил

Начальник генерального штаба вооружённых сил Нигерии генерал-лейтенант Ибрагим Аттахиру погиб в авиакатастрофе при посещении в пятницу северного штата Кадуна. По имеющимся сведениям, погибли и несколько помощников генерала.

Подробностей катастрофы пока нет.

В штате Кадуна в последние годы росло влияние исламистских повстанцев и усиливались, как сообщает агентство Reuters, вооружённые бандформирования.

Три месяца назад в окрестностях аэропорта Абуджи разбился небольшой пассажирский самолёт вооружённых сил. По официальным сообщениям, тогда погибли семь человек. Причиной катастрофы стала, как сообщалось, неполадка двигателя.

54-летний Ибрагим Аттахиру получил своё последнее назначение в январе, когда президент Нигерии Мухаммаду Бухари произвёл значительные кадровые перестановки в нигерийском командовании. В последние годы в Нигерии росли критические высказывания в адрес властей из-за усиливающегося движения экстремистов на севере страны.

Аттахиру - выпускник национальных и иностранных (Китай, США) военных академий.