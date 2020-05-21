Вне зоны комфорта. Сергей Елединов – об африканском солнце

Мир переживает пандемию, идущую под руку с экономическим кризисом, и, что абсолютно нормально, почти вся информация сейчас посвящена именно этим темам. Однако неожиданность происходящего и неготовность человечества эффективно противостоять и коронавирусной инфекции, и рыночным неприятностям активизировали разговоры о непростом будущем. Множество людей обнаружили в себе дар предсказывать грядущее. Фраза "Мир уже никогда не будет прежним" превратилась в заклинание, произнеся которое можно без всяких ограничений давать волю своим аналитическим способностям и фантазиям. Это явление не обошло стороной и Африку.



Тон задает проверенный профессиональный предсказатель, Всемирная организация здравоохранения, рисуя картину, прямо скажем, безрадостную: континент ждёт огромное число болезней и смертей на общем фоне тотального обнищания населения. ООН также предрекает Африке сотни миллионов зараженных и сотни тысяч умерших. ВОЗ и ООН вторят и другие, не менее авторитетные голоса из разных мировых столиц, подтверждая свои мрачные предсказания данными о значительном сокращении помощи странам континента, о сворачивании и даже прекращении работы в африканских странах многих неправительственных организаций. Прогнозируется активность незаконных военных формирований. Зловещим выглядит и молчание России, в октябре минувшего года с большой помпой проведшей "африканский саммит" в Сочи. Активно обсуждается сценарий, при котором всеми брошенная и ослабевшая вконец Африка бросится в ноги Китаю, ведь известно, что Пекин уже серьёзно инвестировал в этот континент. Неужели действительно всё так безрадостно?

Гадания и предсказания являются неотъемлемой частью африканской культуры, так почему бы и мне, прожившему достаточное время в разных странах этого континента, не подбросить вверх раковины каури и, в соответствии с тем, как они лягут на землю, подобно местному знатоку традиционной магии, не попытаться предсказать будущее?

О здоровье прежде всего. Вопреки негативным предсказаниям, на сегодняшний день цифры, характеризующие распространение болезни, достаточно скромны. Незаметен и экспоненциальный рост числа инфицированных с момента появления первых случаев заражения. И это всё при наличии всех пороков "развивающихся стран": действительно очень слабой системы здравоохранения в классическом её понимании, низкого в реальности уровня гигиены и на самом деле плохих условий жизни и стандартов питания. Может быть, дело просто в отсутствии тестов и сокрытии реального положения дел?

Слабый погибнет, сильный выздоровеет быстрее

Точное количество зараженных (особенно тех, у кого болезнь протекает бессимптомно) при дефиците возможностей для тестирования точно установить, действительно, не получится. А вот количество смертей, особенно при свойственной Африке прозрачности информационного пространства, скрыть невозможно. И жертв, действительно, не так много, как можно было бы ожидать: в самой "заражённой", если верить официальной статистике, африканской стране, ЮАР, с населением почти в60 милолионов человек, около 18 тысяч заболевших, число умерших не превышает 350-ти. За ЮАР следуют арабские страны (Египет, Марокко, Алжир), в государствах "чёрной Африки" (Нигерия, Гана Камерун) от 4 до 7 тысяч инфицированных. Попробую перечислить основные причины этой ситуации – только на основе моего личного опыта и знания континента, без претензии на научный анализ и глубокие знания медицины.



Основная причина того, что глобальная беда пока, как кажется, обходит Африку стороной, – стойкий иммунитет жителей этого континента, научившихся как-то справляться с разными болезнями и эпидемиями, многие из которых незнакомы в других уголках мира. Высокая детская смертность вкупе с низкой продолжительностью жизни (население Африки в целом очень молодо: самое "старое" на Сейшельских островах, 34 года, самое "молодое" в Нигере, едва 15 лет – в Японии, для сравнения, 46 лет) свидетельствует о том, что естественный отбор по-прежнему играет здесь очень заметную роль. Добавьте тяжёлый жаркий климат, обилие солнца во всех его формах, что плохо переносится не только людьми, но и вирусами. Слабый погибнет, сильный выздоровеет быстрее. Да, социальный дарвинизм, но так здесь живут.

Не стоит забывать и про ещё не до конца разрушенную экологическую систему Африки. Здесь существует своя традиционная медицина, до сих пор мало изученная. Это не только лекарства, но и ритуалы, нестандартные организационные "народные" меры, такие как, например традиционные способы карантина. Повышенная эмоциональность, религиозность и сильная внушаемость африканцев усиливает эффект медикаментов-плацебо. Не являясь приверженцем мистицизма, я бы тем не менее рекомендовал относиться к специфическим религиозным ритуалам и особенностям Африки без излишних сарказма и пренебрежения. Если нам, европейцам, что-то непонятно или чуждо, это далеко не всегда означает, что многовековые традиции, в том числе санитарные и медицинские, лишены всякого смысла. Африканские общество сохраняет приверженность к традиционным ценностям, в число которых входит уважительная приверженность и подчинение наставлениям национальных и духовных лидеров.

Упомяну об экономической составляющей. Средства, выделяемые Африке международными организациями, всегда расходовались, скажу дипломатично, крайне неэффективно. Представляется сомнительным, что сокращение объёма уменьшение международной помощи окажет ощутимое воздействие на национальные экономики. А вот перечисление целевых и адресных сумм разным странам континента в период эпидемии, наоборот, активизировалось, например, из Франции и США. Многие работавшие в африканских странах неправительственные организации расходовали заметную часть своих бюджетов преимущественно на обеспечение собственной жизнедеятельности, и рискну сказать, что даже массовый их уход к экономическим потрясениям не приведет.

А вот разрушение существующей глобальной системы распределения труда и услуг, особенно нежелание ряда западных стран видеть Китай в роли "мировой фабрики" создает для африканских стран благоприятные перспективы. В США уже существуют планы переноса некоторых производств из КНР, а тут целая Африка, с её многочисленным молодым населением и недорогой рабочей силой. Это не только рынок труда, но и рынок потребления товаров и услуг. Конфликт стран Запада и Китая набирает обороты. Но репутация Пекина в Африке не так уж высока, ещё и вследствие агрессивной, жёсткой, хищнической политики, которую проводят китайские правительство и бизнесмены. При наличии такой альтернативы шансов у них маловато. Пандемия и кризис экономики остро ставят перед африканскими странами вопрос о национальной самодостаточности, о занятости населения в реальном секторе экономики, ну а тем, кто поможет в решении этих проблем, будет создан режим наибольшего благоприятствия. Сжавшиеся экономики передовых стран, без сомнения, этим воспользуются, и место под африканским солнцем может стать конкурентным.

Никуда не делась и ресурсная база стран Африки. Желание заняться их эксплуатацией во многих странах растет. В том числе и в России: например, компания "Лукойл", которая, судя по всему, в последние годы не видит серьёзных перспектив развития бизнеса в своей стране, как известно, планирует геологоразведку и добычу нефти в Алжире, рассматривает Западную Африку как стратегический регион для своей экспансии.

Остаётся политика. Вирус поставил африканские правительства лицом к лицу с давно наболевшими проблемами. Теперь их придется решать – или эти проблемы придёт решать кто-то другой. В Африке очень много политиков, включая ныне здравствующих, из числа полевых командиров, тут сильно понимание того обстоятельства, что винтовка довольно часто рождает власть.

Несомненно, пандемия COVID-19 – крайне тяжёлое испытание и для этого континента. Но не забудем: большинство африканцев и так живут далеко "за зоной комфорта", многие вообще за чертой бедности. Каждодневная борьба за существование – норма почти для любого африканца; в общем-то, они никогда и не жили хорошо. Поэтому и перенести беду им будет несравнимо легче, в отличие от, скажем, британцев или испанцев. При этом гадкому утёнку мировой экономики представляется серьёзный шанс расправить крылья и полететь.

Сергей Елединов – специалист по управлению

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​