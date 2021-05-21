Минфин США принял новые санкции против участников строительства "СП-2"

Соединённые Штаты в лице Министерства финансов ввели санкции против российских компаний и 13 судов, занятых на строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как и предлагал Госдепартамент США, санциям подвергнуты Морская спасительная служба, Мортранссервис, Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, Коксохимтранс.

Среди 13-ти судов, подвергшихся санкциям, специализированные суда "Академик Черский", "Капитан Беклемишев", " Умка", "Юрий Топчев" (их полный список приводит "Коммерсантъ").

Госдепартамент ранее ввёл санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и главы компании Маттиаса Варнига. Однако, эти санкции были сразу приостановлены. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что это сделано "в национальных интересах США".