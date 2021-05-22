Четырнадцатилетним россиянам будут вручать Конституцию

Граждане России, впервые получающие паспорт, вместе с документом будут получать также бесплатный экземпляр Конституции.

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Конституцию будут вручать четырнадцатилетним россиянам – первый паспорт выдаётся по достижении 14 лет, – а также иностранцам, получающим российское гражданство. "Это позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России", – говорится в сообщении правительства. Решение вступит в силу с 1 июля.

Выдавать экземпляр Конституции при получении паспорта предложил президент России Владимир Путин при обсуждении поправок к Основному закону в прошлом году. Поправки вступили в силу в июле 2020 года. Одна из них предусматривает, что Путин, который проводит на посту президента уже четвёртый срок, сможет баллотироваться в президенты ещё на 2 срока – в 2024 и 2030 годах.

Принятые поправки – самые масштабные изменения, внесённые в принятую в 1993 году Конституцию. Они утвердили, помимо прочего, ряд консервативных, традиционалистских ценностей. В то же время без изменений остался раздел о правах человека, предусматривающий, в частности, свободу митингов и собраний, свободу слова, совести, политических убеждений и так далее – эти положения Конституции, по мнению правозащитников и независимых юристов, регулярно нарушаются российскими властями.