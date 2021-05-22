СК расследует дело о хищениях 4,5 млрд на строительстве для Минобороны

Следственный комитет России ведёт расследование уголовного дела о хищениях на сумму почти 4,5 млрд рублей, совершенных при строительстве различных объектов Минобороны. Об этом сообщает в субботу "Коммерсантъ".

По данным источников издания, следователи главного военного следственного управления СК и ФСБ расследуют деятельность "Главного управления обустройства войск" (ГУОВ) – акционерного общества, созданного одной из структур Минобороны. По официальным данным, эта компания занимается проектированием и строительством жилых домов для военнослужащих, реконструкцией сложных и исторически значимых объектов, включая мемориалы и памятники архитектуры.

Следствие установило, что по крайней мере четыре объекта специального назначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или же завысила стоимость работ. Нарушения были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество. О каких именно объектах идёт речь – не сообщается.

Подозреваемым стал бывший гендиректор ООО "М-Строй", дочерней компании ГУОВ, Андрей Епифанцев. Как утверждает "Коммерсантъ", согласно его показаниям всеми сомнительными работами руководил его заместитель Дмитрий Пипко. Как пишет издание, после возбуждения уголовного дела он уничтожил часть улик. Когда же его пришли задерживать, он открыл дверь квартиры лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильных телефона. Сейчас он находится под стражей.