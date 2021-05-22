В Новгороде полиция потребовала прекратить Земский съезд

В Великом Новгороде сотрудники полиции пришли на Земский съезд — собрание независимых муниципальных и региональных депутатов из 30 регионов России.



Полицейские пришли во время приветственной речи местного депутата Анны Черепановой - сообщает Север.Реалии.

Полковник полиции Сергей Максимов сказал, что указ губернатора об ужесточении коронавирусных ограничений запрещает проводить съезд. Он назвал мероприятие незаконным.

Бывший муниципальный депутат Юлия Галямина ответила ему, что в зале находится менее 30 человек, именно такое количество участников указывается в указе губернатора области.

Полицейские, однако, начали переписывать данные участников съезда и угрожать им задержанием. По сообщению корреспондента Север.Реалии, Галямина и муниципальный депутат из Петербурга Виталий Боварь были задержаны.



Земский съезд — это собрание муниципальных депутатов из нескольких десятков российских регионов. На нем они собирались обсудить предстоящие выборы в Госдуму России, проблемы местного самоуправления и координацию действий.

За два дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения — организовывать мероприятия более 30 человек запрещено. Властям разрешается проводить мероприятия численностью 50 человек.

Организаторы заявляли, что указ носит политический характер, пытались оспорить его в суде, но рассматривать его в экстренном порядке суд отказался. Одного из депутатов — Юлию Галямину из Москвы — накануне на вокзале пыталась предостеречь полиция, депутат отказалась брать документ.

Ранее полицейские воспрепятствовали работе подобного мероприятия - форума "Муниципальная Россия" в Москве. Более 100 участников собрания были задержаны. Их обвинили в том, что они участвуют в мероприятии, организованном нежелательной организацией, ссылаясь на то, что среди участников были активисты "Открытой России". Две лондонские организации с таким названием признаны в России недействительными.