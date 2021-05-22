В Крыму два летчика выжили при катапультировании на земле

В аннексированном Крыму два летчика катапультировались из стоявшего истребителя, оба остались живы. Как сообщает "Интерфакс", накануне вечером на аэродроме у города Саки при подготовке к вылету произошло нештатное катапультирование летчиков из истребителя Су-30СМ.
На месте происшествия специалисты обследуют самолёт, сообщает РБК.
Подобный инцидент произошёл в марте 2021 года под Калугой. Тогда на бомбардировщике Ту-22М3 во время плановой подготовки к полету произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Три члена экипажа погибли: им не хватило высоты для раскрытия парашютов, и они разбились при падении.
Есть две основные версии срабатывания системы принудительного катапультирования: человеческий фактор либо техническая неисправность.
Переключатель "принудительного покидания" находился в кабине Ту-23М3 по левую руку от командира. Бывшие военные летчики на авиационных форумах отмечают, что переключатель расположен таким образом, что его можно задеть рукавом, например, зимней меховой куртки.
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