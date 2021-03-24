На бетон со 100 метров. Гибель летчиков в Шайковке

Во вторник, 23 марта на аэродроме Шайковка под Калугой произошел трагический инцидент: трое из четырех членов экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 погибли из-за нештатного срабатывания системы катапультирования.

Экипаж Ту-22М3 – четыре человека: располагаются они в двух отсеках гермокабины, грубо говоря, как в салоне легкового автомобиля. Спереди слева – командир корабля, справа от него – второй летчик, за ними – два штурмана. Самолет этого типа оборудован системой принудительного катапультирования, которую может инициировать командир. После включения соответствующего тумблера перед каждым членом экипажа загорается красное табло “принудительное покидание”. Через 1,3 секунды срабатывает стреляющий механизм кресла штурмана-оператора – фактически, это двухступенчатый ракетный двигатель, который сначала выбрасывает кресло из кабины, а потом поднимает его на высоту 150 метров. Еще через полторы секунды из бомбардировщика выбрасывает второго штурмана, а еще через полторы – второго пилота. Менее чем через пять секунд в самолете остается только командир, он должен катапультироваться вручную, потянув за рычаги своего кресла.

Успешное катапультирование кресел типа КТ-1М, а именно такие установлены на Ту-22М3, возможно только при скорости не менее 140 (по другим данным – 130) километров в час. Это связано в первую очередь с конструкцией трехкаскадной парашютной системы кресла, состоящей из стабилизирующего, тормозящего и основного парашютов. Для того, чтобы они успели правильно раскрыться, необходим набегающий поток воздуха. Но бомбардировщик на аэродроме Шайковка только готовился к взлету. Трех членов экипажа выбросило из машины на большую высоту, с которой они упали на бетонные плиты самолетной стоянки. “Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью”, – сообщило российское военное ведомство.

Это не подтверждено официально, но, по-видимому, единственным выжившим был командир корабля, катапультирование которого осуществляется вручную. Выживший был доставлен в лазарет санчасти.

Туполевская система

Креслами типа КТ-1М (кресло Туполева первое модернизированное) в военной авиации оборудованы только российские бомбардировщики Ту-22МР (построено всего несколько экземпляров) и Ту-22М3 (серийно производились с конца 70-х по начало 90-х, всего создано около 300 машин). Практически все остальные типы военных самолетов оборудованы другими креслами, К-36ДМ, разработанными НПП “Звезда”. Ключевое отличие – кресла “Звезды”, в отличие от туполевских, имеют класс 0-0, то есть способны спасти человека при нулевой высоте и скорости самолета.

Катапультирование во время инцидента во время авиасалона в Ле Бурже, 1999 год. Кресла серии К-36.

Независимый авиационный эксперт Вадим Лукашевич называет кресло К-36ДМ по ряду параметров лучшим в мире. В то же время, он отмечает, что оно изначально создавалось для истребительной авиации, то есть для сравнительно коротких полетов, и в основных модификациях может быть недостаточно эргономичным для дальней авиации. Впрочем, именно К-36ДМ используется на российских бомбардировщиках Ту-160. А туполевский вариант КТ-1М критикуют не только за несоответствие классу 0-0, но и, например, за неудобный подголовник, который плохо подходит для современных шлемов.

Согласно обсуждениям на военно-авиационных форумах, система КТ-1М не имеет автоматической защиты на случай, если самолет не достиг необходимой минимальной скорости, это прописано только в летном руководстве. Впрочем, отмечает Вадим Лукашевич, система катапультирования – как правило одна из самых надежных, а значит и простых систем, и включение в нее дополнительных элементов нецелесообразно, в случае их неисправности, экипаж может лишиться любой возможности катапультироваться.

Случайное нажатие или замыкание?

Есть две основные версии срабатывания системы принудительного катапультирования: человеческий фактор либо техническая неисправность.

Переключатель “принудительного покидания” находится в кабине Ту-23М3 по левую руку от командира. Это два тумблера, закрытые защитным колпаком, который, в свою очередь, законтрован проволокой. Переключить тумблеры одним движением, особенно, если контровка была не повреждена, практически невозможно. В то же время, бывшие военные летчики на авиационных форумах отмечают, что переключатель расположен таким образом, что его можно задеть рукавом, например, зимней меховой куртке.

По профильным форумам кочует текст “предварительного отчета” об инциденте в Шайковке (его исходный источник РС неизвестен). Из этого текста следует, что срабатывание системы принудительного покидания произошло после включения командиром корабля всех автоматов на панели АЗР (одной из систем защиты электрической системы самолета). Если это соответствует действительности, это может указывать на то, что переключатель принудительного покидания либо был включен уже на момент подготовки к полету (подобные случаи, хотя и с другими системами, известны в авиационной практике, в том числе, в гражданской авиации), либо система была запитана из-за короткого замыкания. В этом случае стандартные предполетные процедуры могли инициировать систему автоматического катапультирования.

В ряде сообщений авиафорумов утверждается, что бомбардировщик Ту-22М3, с которым случился трагический инцидент, недавно вернулся в эскадрилью с ремонтного завода и 23 марта должен был пройти один из его первых полетов. Это соотносится с тем фактом, что экипажем бомбардировщика были высокопоставленные офицеры – майор, заместитель командира эскадрилmи (на месте командира корабля), полковник, командир полка (на месте летчика-инструктора), майор, штурман полка (на месте штурмана корабля) и подполковник, штурман-инспектор (на месте штурмана инструктора). Недавний ремонт – одна из возможных причин нештатной работы систем бомбардировщика.

Еще одно примечательное сообщение, распространяющееся на профильных форумах без указания источника – “Последние новости: планка блока принуд.покидания законтрена, как и положено проволокой 0.5 мм. Представители КБ и АРЗ (конструкторского бюро и авиаремонтного завода –​ РС) уже в Шайковке”. Если это соответствует действительности, причиной трагедии действительно стала техническая неисправность. Официально выводы начатого расследования инцидента пока не публиковались.

В СМИ звучала версия, что выживший член экипажа был пристегнут ремнями, в отличие от остальных. Лукашевич объясняет, что это невозможно. “Этот бомбардировщик таким образом устроен, что экипаж садится по стремянкам в самолет, дальше техники помогают летчикам пристегнуться в кресла, потом закрываются этих верхние люки, техники отходят и убирают стремянки. Только после этого запускаются двигатели. То есть все были пристегнуты”

***

На авиафорумах называют имена всех членов экипажа, но официально подтверждена только гибель командира авиаполка, полковника Вадима Белослюдцева. Бывшие и действующие военные пилоты называют его "летчиком от бога", а также автором множества ярких фотографий военной авиатехники.

20 марта, за три дня до трагедии, на авиабазе в Шайковке прошли учения при участии бомбардировщиков Ту-22М3. Экипажи тренировали вывод техники из-под внезапного удара, прорыв противовоздушной обороны противника и нанесение ответного удара. Связаны ли прошедшие учения с инцидентом 23 марта, неизвестно.

Ту-22М3 – российский (советский) дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла, один из основных самолетов российской дальней авиации. Бомбардировщики этого типа применялись в ходе конфликтов в Афганистане, Чечне, Грузии и Сирии. Может нести ядерное оружие.