Минюст США конфисковал $90 000 у автора съёмок убийства в Капитолии

Министерство юстиции США конфисковало около 90 000 долларов у жителя штата Юта, Джона Эрла Салливана, продавшего журналистам видео, на котором заснят момент гибели одной из сторонниц Дональда Трампа при штурме Капитолия. Об этом сообщило агентство "Рейтер".

По данным газеты New York Times, Эшли Бэббит попыталась проникнуть в Капитолий через выбитое в двери стекло. В тот момент в неё выстрелил сотрудник полиции Капитолия. Бэббитт была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.

Прокуратура выдвинула дополнительные уголовные обвинения против Салливана, причисляющего себя к "политическим активистам". Прокуратура указала ему на то, что он сам незаконно проник в здание Капитолия и принял участие в беспорядках, сообщил "Голос Америки".

Прокуратура уже предъявила обвинения 440 участникам нападения на Капитолий.

Сторонники Трампа ворвались 6 января в здание Конгресса после того, как бывший президент выступил перед ними на митинге недалеко от Белого дома, в очередной раз заявив, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы. Толпа била окна, вступала в противоборство с полицейскими. Законодатели, которые в тот момент находились на совместном заседании обеих палат и собирались утвердить победу Джо Байдена, были вынуждены срочно эвакуироваться.

Салливан записал видео противостояния между сторонниками Трампа и полицейскими недалеко от зала Палаты представителей, во время которого была застрелена Эшли Бэббитт. Согласно судебным материалам, в разговоре со свидетелем он хвастался, что эти кадры могут стоить "миллионы долларов".

По данным прокуратуры, Салливан продал эти кадры нескольким новостным агентствам на общую сумму 90 000 долларов. Названия агентств, купивших у Салливана видеозаписи, в документах не указаны.