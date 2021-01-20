Участников штурма Капитолия впервые обвинили в предварительном сговоре

Во вторник американская федеральная прокуратура предъявила трем участникам гтурма Капитолия обвинения в сговоре с целью прервать нормальную деятельность американского правительства. Это первое обвинение, где утверждается, что акция против американского парламента готовилась заранее.

Трое обвиняемых, членов праворадикальной военизированной группы Oath Keepers, были в числе нескольких сотен человек, ворвавшихся в помещение Капитолия 6 января. В основе обвинительного заключения - электронная переписка и видеозаписи происшедшего 6 января на Капитолийском холме. "У нас хорошая группа - 30-40 человек. Мы держимся вместе и следуем плану", - такая цитата приводится в обвинительном заключении. Согласно обвинению, в его распоряжении есть видеозапись, на которой десять членов в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах с эмблемами Oath Keepers возглавляют толпу, приближающуюся к восточному входу в Капитолий.

Руководил действиями этой группы, согласно прокуратуре, 65-летний Томас Колдвелл. Во время нападения, как утверждает прокуратура, он получил несколько сообщений, свидетельствующих о том, что заговорщики, возможно, планировали атаку на законодателей. "Все члены находятся в туннелях под Капитолием. Закрой их. Открой газ", - говорится в одном из сообщений. "Том, все законодатели в туннелях тремя этажами ниже", - сообщает Колдвеллу другой член группы. На своей странице в Facebook Колдвелл позже написал: "Мы штурмуем замок... Я - замечательный подстрекатель".

Во вторник во время первого появления перед судьей Колдвелл заявил, что "все до единого обвинения ложны".

За две недели, прошедшие после атаки на здание Капитолия, во время которого толпа протестующих ворвалась в помещение Конгресса, где Палата представителей и Сенат утверждали результаты президентских выборов, следствие завело уголовные дела в отношении более, чем ста человек. Однако это первые обвинения, в которых утверждается, что атака могла планироваться заранее.