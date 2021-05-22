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Космолёт компании Virgin Galactic преодолел границу космоса

13 декабря 2018 года космолёт американской компании Virgin Galactic впервые достиг границ космического пространства, поднявшись на высоту 82,7 км, или 51,4 мили. Это произошло во время четвёртого испытательного полёта (на снимке)

Космолёт VSS Unity американской компании Virgin Galactic с двумя пилотами на борту в субботу утром поднялся к верхним слоям атмосферы и достиг границ космического пространства. Успешный испытательный полёт открывает перед компанией Virgin Galactic перспективу начала в ближайшие годы коммерческих суборбитальных полётов.

Создатели космолёта VSS Unity заявили 22 мая, что он достиг 55-мильной высоты над Землёй. Правительство США признаёт 50-мильную высоту как границу космоса.

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