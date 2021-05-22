Космолёт компании Virgin Galactic преодолел границу космоса

Космолёт VSS Unity американской компании Virgin Galactic с двумя пилотами на борту в субботу утром поднялся к верхним слоям атмосферы и достиг границ космического пространства. Успешный испытательный полёт открывает перед компанией Virgin Galactic перспективу начала в ближайшие годы коммерческих суборбитальных полётов.

Создатели космолёта VSS Unity заявили 22 мая, что он достиг 55-мильной высоты над Землёй. Правительство США признаёт 50-мильную высоту как границу космоса.