В Белом доме прошли переговоры президентов США и Южной Кореи

Президент США Джо Байден провел в пятницу днем переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Обсуждались растущая мощь Китая и ядерный арсенал Северной Кореи. Агентство AFP обратило внимание на то, что главный акцент Вашингтон ставит на восстановление союзнических связей, ослабленных при предыдущей администрации США.



Байден объявил о назначении специального посланника США в КНДР. Им стал карьерный дипломат Сун Ким, ныне работающий помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Ким ранее работал послом США в Южной Корее, на Филиппинах и в Индонезии.

Полная денуклеаризация Корейского полуострова, по словам Байдена, является невероятно сложной задачей. Решить её не удалось последним четырём администрациям США. Президент Байден заявил, что будет готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только в том случае, если заранее будут согласованы конкретные шаги по денуклеаризации, отмечает "Голос Америки".



Байден также сообщил, что США предоставят вакцины от СOVID-19 для полумиллиона южнокорейских военнослужащих.