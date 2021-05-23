Победу в конкурсе "Евровидение" одержала группа Maneskin из Италии

Итальянская группа Maneskin стала победительницей песенного конкурса "Евровидение", финал которого прошёл вечером 22 мая в Роттердаме. Представительница России певица Манижа по итогам голосования - на 9-м месте. Всего в финале выступали представители 26 стран.

Итальянская группа набрала по итогам голосования 524 очка. После голосования профессионального жюри она была только на 4-м месте, но голосование зрителей принесло ей победу.

Впервые с 2006 года на "Евровидении" победила группа, исполнившая песню в стиле рок-н-ролл. Песня была исполнена на итальянском языке. Италия в последний раз побеждала в 1990 году.

Манижа, исполнившая песню Russian Woman, набрала 204 очка. 12 очков ей отдали телезрители Молдавии. Российские телезрители отдали 12 очков представителям Кипра.

"Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно! Мы показали, что наша страна – разная, многонациональная, но мы вместе!" - прокомментировала Манижа своё выступление.

Манижа – российская певица таджикского происхождения. После её выдвижения на конкурс – она стала победительницей голосования зрителей, которое организовал Первый канал, – в интернете стали появляться ксенофобные комментарии об исполнительнице. Её песню также критиковали некоторые политики.

Песня посвящена судьбе российских женщин, которым, по словам исполнительницы, многовековые традиции не дают "выйти и освободиться". Внимание привлекло её платье, сшитое из тканей, которые прислали женщины разных национальностей со всей России, а также экран, на котором во время выступления ей подпевали сотни женщин из России. Манижа запустила о них проект в инстаграме. Среди них – актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель фонда "Вера" Нюта Федермессер, корреспондент "Новой газеты" Елена Костюченко, редактор проекта DOXA Алла Гутникова и многие другие.