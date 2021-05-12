Русская женщина Манижа. Эфир в 18:05





Победа таджикской певицы Манижи в российском отборе на конкурс «Евровидение» с песней «Русская женщина» расколола общество. Одни видят в этом победу мультикультурности, другие оскорблены, Следственный Комитет проверяет песню на экстремизм и возбуждение ненависти. Кого и как оскорбляет песня Манижи? Как интегрируются в российское общество мигранты? И может ли этническая таджичка быть настоящей русской женщиной?

В гостях у Радио Свобода Мария Золотухина, доцент кафедры социокультурных практик и коммуникаций факультета культурологии РГГУ. Эфир в 18:05

