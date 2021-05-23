В Кузбассе независимое СМИ закрыли ради безопасности главного редактора

В Кузбассе независимый сайт "Новости Киселёвска" прекратил работу ради безопасности семьи его редактора Натальи Зубковой. Об этом сообщается на его странице. Ранее журналистка была вынуждена покинуть Россию после нападения неизвестного и преследования правоохранительных органов.

"СМИ "Новости Киселевска" прекращают свое существование. Прекращают, ради возможности реализации других проектов. А также ради безопасности семьи редактора" – сообщается на сайте издания.

В своем ютьюб-канале Зубкова пояснила, что сайт перестает существовать "благодаря действиям представителей органов власти, благодаря действиям правоохранительных органов, действиям и бездействию прокуратуры, Следственного комитета и всех "доброжелателей".

Она добавила, что проект "изжил себя морально, он больше не актуален". "Жителям Киселёвска не нужно какое-либо свободное издание и жителям Киселёвска не нужны люди, которые рассказывают о том, что на самом деле происходит в городе", – пояснила Зубкова, добавив, что жителям хватает соцсетей, чтобы обсуждать свои проблемы и делиться новостями.

Подводя итоги работы издания, она отметила, что благодаря сайту "весь мир узнал", что на планете есть город, в котором размещаются сразу девять угольных разрезов и проживают 90 тысяч человек.

Зубкова уточнила, что будет заниматься более крупными и глобальными проектами, которые будут касаться экологии всей России - сообщает Сибирь.Реалии.

Наталья Зубкова основала сайт "Новости Киселевска" в 2017 году. Она неоднократно поднимала острые темы, связанные с экологией региона, состоянием школ и другие.

25 февраля на Зубкову, когда она вечером выгуливала собаку, напал неизвестный. Зубкова сообщила, что напавший пригрозил ей и ее дочерям расправой, если она "еще хоть раз откроет рот". В конце того же месяца Зубкова уехала из Киселевска. На ютьюб-канале своего издания Зубкова отметила, что за последний год подала множество заявлений в полиции и Следственный комитет по фактам клеветы и угроз. В результате ей отказывали или очень долго не отвечали на запросы.

В конце апреля Зубкова покинула Россию. "В России я не чувствовала себя в безопасности. Только переехала в Екатеринбург, тайно, никому не сообщив, куда – ко мне приезжает следователь. Мне таким образом показали, что меня и моего ребёнка могут достать в любом уголке нашей прекрасной родины", – объяснила журналистка редакции Сибирь.Реалии.

В августе 2019 мэр Киселёвска заявил на Зубкову в прокуратуру из-за интервью с местными жителями.

7 августа 2020 года герой статьи Зубковой юрист Антон Реутов напал на нее в присутствии приставов. В середине августа журналистка пожаловалась на то, что в течение нескольких дней получает угрозы убить ее и ее детей.

В январе Зубкову вызвали на допрос по делу о клевете. Она связывает дело со статьей о киселевской школе №24. В ноябре была опубликована заметка о том, что попечительский комитет собирает деньги на лампочки, хотя учреждению хватает финансирования из бюджета.