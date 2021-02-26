Главный редактор издания "Новости Киселёвска" Наталья Зубкова сообщила о совершённом на нее нападении, передаёт издание Sota. По её словам, нападавший угрожал её дочерям. Журналистка активно освещает региональную повестку, в том числе записав обращение местных жителей с просьбой перевезти их в Канаду.

Как рассказала Зубкова Sota, инцидент с нападением произошёл поздно вечером 25 февраля в Киселёвске на юге Кемеровской области. Она вышла выгулять собаку. Неизвестный подошёл к ней сзади, схватил за капюшон и резко опустил ее на снег. Он пригрозил расправой её дочерям 9 и 16 лет, после чего скрылся. Разглядеть лицо нападавшего журналистке не удалось. Обратилась ли она после этого в полицию — не сообщается.

В конце августа 2019 мэр Киселёвска заявил на Зубкову в прокуратуру из-за интервью с местными жителями, — напоминает редакция Сибирь.Реалии. Полтора десятка жителей Киселёвска записали открытое обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антонио Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в североамериканской стране и разместили его на YouTube.