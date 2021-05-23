Британский министр обороны назвал Россию "угрозой номер один"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал действия России "угрозой номер один" для безопасности Великобритании. В интервью The Telegraph он заявил о том, что Россия регулярно направляет военные корабли к британским берегам, и обвинил Москву в том, что ряд её операций направлен непосредственно против Британии.

Министр также заявил, что российская подводная лодка в прошлом году была замечена в Ирландском море – это первый подтверждённый подобный случай, во всяком случае за последние много лет. Кроме этой подлодки, к берегам Британии в 2020 году приближались семь российских военных кораблей.

Газета отмечает, что обычно российские военные корабли находятся в Северном море или проходят через пролив Ла-Манш. Иногда их сопровождают британские корабли. По словам Уоллеса, российские суда "кружат вдоль всего побережья".

"Мы пытались снизить напряжённость, использовали различные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свой подход, трудно предсказать, к чему всё это может привести", – сказал министр, добавив, что современная Россия – это страна, которая несёт ответственность за гибель человека в Солсбери. Речь идёт о британской гражданке, умершей в 2018 году после отравления ядом "Новичок", который ранее предположительно российские агенты использовали против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам Уоллеса, Британия возвращается на мировую сцену как одна из ведущих по своему военному потенциалу держав. Недавно в свой первый поход отправился новый авианосец британских ВМС "Квин Элизабет".

Ранее Россия была названа правительством Великобритании "главной угрозой на государственном уровне" в первом обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. В обзоре Россия признана "враждебным государством", представляющим в таком виде угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными.