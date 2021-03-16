Великобритания увеличит запас ядерных боеголовок впервые с конца холодной войны

Британский премьер Борис Джонсон официально представил в Палате общин новую доктрину внешней и оборонной политики страны до 2030 года.

В документе под названием "Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики" Россия названа наиболее острой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе.

Для противодействия Москве и Китаю в доктрине заявлено о пересмотре планов по сокращению запасов ядерного оружия в ближайшие годы. Изначально планировалось снизить число боеголовок до 180, теперь арсенал планируют увеличить до 260 единиц, передаёт "Би-би-си". Увеличение численности произойдёт впервые с конца холодной войны.

Великобритания намерена сдерживать и защищаться от всех угроз со стороны России, в том числе во взаимодействии с НАТО. Также в документе говорится, что Лондон собирается привлечь Москву к ответственности за нарушение международных правил и норм.

Ранее газета The Times отмечала, что причиной такого подхода к России названа её "готовность совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными". Москва всегда категорически отрицала подобные обвинения, в частности, в применении боевого яда "Новичок" в Солсбери против бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фокус британской внешней политики смещается на государства Индо-Тихоокеанского региона, которые названы в документе "двигателем мирового развития". Также говорится о намерении Лондона уделять большее внимание "систематическим вызовам" со стороны Китая. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб подчёркивал, что отношения с КНР требуют решения "сложных вопросов", в том числе в промышленном секторе и в сфере телекоммуникаций.

Помимо этого, доктрина определяет амбициозную цель сделать Великобританию "научно-технической сверхдержавой" к концу десятилетия.