Четверо задержанных участников Земского съезда остаются в полиции

Четверо задержанных накануне участников съезда независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде, работу которого прервали сотрудники правоохранительных органов, останутся в отделе полиции ещё на одну ночь. Об этом "МБХ медиа" сообщил адвокат Михаил Бирюков.

Суд по делам бывшего московского муниципального депутата Юлии Галяминой, депутатом из Петербурга Виталием Боварем, из Ноябрьска - Александром Бондарчуком и председателем новгородского "Яблока" Виктором Шалякиным пройдёт в понедельник. Им грозит административный арест по статье о неповиновении полиции.

Ранее сообщалось, что суд состоится уже сегодня. С утра к зданию суда в Новгороде пришли участники так называемого Земского съезда, чтобы поддержать задержанных товарищей. Спустя некоторое время стало известно, что суда в воскресенье не будет.

Накануне в гостиницу, где проходил съезд, прошли полицейские. Они обвинили собравшихся в нарушении ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и составили административные протоколы. Роспотребнадзор в воскресенье заявил, что были выявлены "нарушения санитарного законодательства". Большая часть участников Земского съезда задержана не была. В воскресенье они продолжили работу - на этот раз в формате он-лайн, выходя в эфир из разных мест. Большая часть муниципальных депутатов осталась в Новгороде.



Съезд независимых представителей местных органов власти в Новгороде решили провести после Его решили провести после разгона форума "Муниципальная Россия" в Москве. Тогда были задержаны более 100 человек. Полиция посчитала, что мероприятие организовано нежелательной организацией.