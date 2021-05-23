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Лидеры ЕС отреагировали на воздушный инцидент с задержанием Протасевича

Белорусские таможенники проверяют багаж пассажиров самолёта летевшего из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021

В Европейском союзе внимательно следят за развитием событий вокруг экстренной посадки самолёта компании Ryanair в Минске. Самолёт следовал по маршруте Афины - Вильнюс. За несколько минут до пересечения границы между Беларусью и Литвой, самолёт сделал резкий разворот на Минск, куда был сопровождён белорусским истребителем.

"Немецкая волна" отмечает негодование пользователей соцсетей, который критикуют компанию Ryanair за "пособничество диктатору" Лукашенко. Среди наиболее резких высказываний в соцсетях есть требования немедленного международного расследования этого воздушного инцидента.

Агентство Интерфакс цитирует заявление, сделанное в Твиттере главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен:

"Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована". Глава Еврокомиссии предупреждает, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.

"Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам", - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан белорусской полицией.

  • Ryanair - ирландский авиаперевозчик, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.

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