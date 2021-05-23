Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта

В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Протасевич был на борту самолёта авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.

Ранее сообщалось, что самолёт сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомба найдена не была. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич.

Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29.

"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать" - сообщает "Пул Первого".

При этом из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.

Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция" - написала она.