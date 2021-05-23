Роман Протасевич задержан в Минске после экстренной посадки самолёта

В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Протасевич был на борту самолёта авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.
Ранее сообщалось, что самолёт сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Бомба найдена не была. При досмотре пассажиров был задержан Роман Протасевич.
Телеграм-канал "Пул Первого", который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель МиГ-29.
"Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать" - сообщает "Пул Первого".
При этом из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.
Официально белорусские власти не связывают посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. "Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция" - написала она.
- Роман Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал "Беларусь головного мозга", а ранее был одним из основателей и главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским. Белорусские власти объявили его в международный розыск и включили в так называемый "список террористов". Он покинул Беларусь несколько лет назад из-за опасений за свою безопасность.
- В 2017 году Протасевич получал стипендию имени Вацлава Гавела для стажировки на Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
- В 2010 году власти Ирана вынудили совершить посадку на территории страны самолёт, летевший из Дубая в Бишкек. На борту был лидер суннитской организации "Джундалла", которую иранские власти считают террористической, Абдульмалик Риги. После посадки он был задержан.
- Ряд СМИ летом прошлого года сообщал, что спецслужбы Украины могли готовить арест предполагаемых российских наёмников из ЧВК Вагнера путём экстренной посадки самолёта из Минска в Стамбул в аэропорту Киева. Официально эти сообщения не были подтверждены. Россияне были задержаны в Беларуси и не попали на самолёт. Впоследствии их отпустили.
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