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ИКАО предполагает, что власти Беларуси могли нарушить Чикагскую конвенцию

Инфографика (на белорусском языке) показывает отклонение маршрута самолёта за несколько минут до его выхода из воздушного пространства Беларуси и незадолго до начала снижения перед посадкой в Вильнюсе

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) считает, что инцидент в Беларуси с самолётом компании Ryanair, возможно, является примером нарушения Чикагской конвенции 1944 года. Этот международный акт лежит в основе деятельности современной гражданской авиации, подчеркивает "Голос Америки".

Власти Беларуси подняли в воздух истребитель и передали предупреждение о бомбе, которое оказалось ложным, чтобы заставить самолет Ryanair приземлиться. Такие действия вызвали широкую международную критику. Во время полета над территорией Беларуси самолет, направлявшийся из Афин в Вильнюс, вероятно в результате действий белорусских диспетчеров был перенаправлен в Минск.

После экстренной посадки в аэропорту столицы Беларуси, было проведено задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, летевшего этим рейсом.

ИКАО ожидает дополнительной информации, официально подтверждённой затронутыми странами и операторами. Инцидент можест стать поводом для сомнений в устойчивости нынешней системы международного сотрудничества в области авиации, говорится в публикации.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair на саммите в Брюсселе в понедельник. Шарль Мишель призвал белорусские власти немедленно освободить задержанного пассажира и полностью гарантировать его права.

  • В соответствии с Чикагской конвенцией, каждая страна обладает полным суверенитетом над своим воздушным пространством. Конвенция запрещает любое использование гражданской авиации, которое может поставить под угрозу безопасность полетов.
  • Отдельный договор 1971 года, подписанный в Монреале, участником которого позднее стала Беларусь, ставит вне закона захват воздушных судов и запрещает различные нарушения, включая передачу заведомо ложных сообщений, ставящих под угрозу безопасность воздушных судов.
  • Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила: "Нет сомнений в том, что белорусские власти использовали ложную угрозу взрыва и истребитель МиГ, чтобы заставить приземлиться самолет, летевший из одной страны Европейского союза в другую. Это было сделано с очевидной единственной целью — задержать уехавшего из Беларуси критически настроенного журналиста, которого они хотели заставить замолчать".

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