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Лицом к событию. Катя, Маша и Владимир Путины выступили семьей

Лицом к событию. Катя, Маша и Владимир Путины выступили семьей
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Лицом к событию. Катя, Маша и Владимир Путины выступили семьей

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И Катя, и Маша, и Владимир Путины стали спикерами Санкт-Петербургского международного экономического форума. Катя там как обычно была Тихоновой, Маша - Воронцовой, и только Владимир под фамилией, которая знакома всем. Действительно ли вклад в науку дочерей Путина настолько велик, что обе они заслуживают участия в престижном форуме? Продолжаем тему "наследственного комитета" с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым, журналистом "Инсайдера" Сергеем Ежовым и телекритиком Александром Мельманом.

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