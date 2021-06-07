Лицом к событию. Катя, Маша и Владимир Путины выступили семьей

И Катя, и Маша, и Владимир Путины стали спикерами Санкт-Петербургского международного экономического форума. Катя там как обычно была Тихоновой, Маша - Воронцовой, и только Владимир под фамилией, которая знакома всем. Действительно ли вклад в науку дочерей Путина настолько велик, что обе они заслуживают участия в престижном форуме? Продолжаем тему "наследственного комитета" с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым, журналистом "Инсайдера" Сергеем Ежовым и телекритиком Александром Мельманом.