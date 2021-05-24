Google впервые подала иск к Роскомнадзору из-за блокировки ссылок

Компания Google подала иск против Роскомнадзора из-за требования удалить 12 роликов в ютьюбе, в которых, по версии Генеральной прокуратуры, есть призывы участвовать в январских митингах в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает "Коммерсант", карточка дела есть на сайте суда. Иск был принят к производству 11 мая.

Газета подчеркивает, что это первый случай, когда Google подает иск к Роскомнадзору. Опрошенные "Коммерсантом" эксперты связывают это с усилением давления российских властей на компанию. Они также не исключают, что Google может продолжить разбирательства в международных судах.

Роскомнадзор массово требовал от социальных сетей удалять посты с призывами к участию в митингах 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального. Роскомнадзор также составлял административные протоколы на Facebook, Instagram, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram и YouTube за неудаление или "не своевременное" удаление информации, якобы вовлекавшей подростков в участие в митингах.

Компания Google участвует в нескольких разбирательствах с российскими властями, в том числе с телеканалом "Царьград", чей канал на ютьюбе компания заблокировала в июле 2020 года после того, как владелец телеканала Константина Малофеев попал под санкции США.