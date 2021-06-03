Школа злословия. Анатолий Стреляный - о политике Тютчева

Одно из давнишних русских верований гласит: "Мы хорошие, а Запад плохой и хочет нас изничтожить". Нынешний русский Генштаб придерживается, как можно понять из генеральских речей, того же мнения. Он считает, что сейчас, как никогда, отечеству позарез нужна особая идеология, которая бы закрепила в умах, что Россия есть не что иное, как "народная империя". Такой, мол, она когда-то была – вот и должна окончательно восстановиться для блага всего человечества. Запад, естественно, по-прежнему плохой, он даже хуже, чем когда бы то ни было.

Между тем, заявляет о себе и несколько иное верование. Оно гласит, что мы, русские, конечно, хорошие, а Запад плохой, но не лучше – и наше начальство, наш Кремль, от его подвалов и служб до креста или что там на самом верху. Да, Кремль не лучше Запада! Один из видных проводников этого верования называет кремлевских сидельцев "выживальщиками", которые заняты "PR-аттракционами" вместо того, чтобы что-то делать перед лицом "очевидного внутреннего застоя, а по ряду позиций – и очевидной деградации". Важно повторить и подчеркнуть: так относится к родной власти политический мыслитель наших дней, считающий в то же время, что западный человек и рождается с заботой, как бы погубить Россию. Это можно воспринять как что-то новое в русских идейных исканиях и находках, если не вспомнить кое-что из старого. Мы, Россия, хорошие, а Запад с нашим царём и его подручными плохие – разве не с этим убеждением жил и умер, например, не кто иной, как Фёдор Иванович Тютчев? Каждого, кто хотел его, страстного, чарующего говоруна, слушать, он уверял, что гниющий Запад вот-вот, по историческим, конечно, меркам, исчезнет, будто его и не было.

Здесь, однако, ставилась не точка, а запятая, после которой следовало главное: Запад да, исчезнет, но не просто так, а весь, целиком, со всеми этими Германиями, Франциями и прочими Швециями, растворится в Святой, ибо православной, Руси. Таким вот путем она-де и сделается мировой империей со столицей в Киеве, а лучше - в Константинополе… И он же, под другое (тоже своё обычное) настроение оставил нам и кое-что, чего, может сам не ожидал от себя, пока пребывал во власти Музы. Тогда не было интернета с фейсбуками и прочим, так что – только в письмах и разговорах. "Подавление мысли – руководящий принцип нашего правительства"… "Всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны стараниям высекать огонь из куска мыла". И т.д., и т.п. Увлекаясь, посягал иной раз даже на святое: "Следовало бы понять раз навсегда, что в России нет ничего серьезного, кроме самой России". Более того: "Русская история до Петра Великого сплошная панихида, а после Петра Великого—одно уголовное дело…"

В поэзии – сыновняя любовь к России, преданность её интересам, как их понимает, преклонение перед её высочайшим предназначением, а в переписке и эпиграммах - "светское злословие и, как ни грустно об этом упоминать, тотальная русофобия". Так сокрушается влюблённый в него наш современник из тех, для кого Запад ниже всего, что может быть, а Россия, соответственно, выше. В связи с этим он вспоминает критика Страхова – человека, который не в чем-нибудь, а именно в "нескончаемом злоречии просвещенных людей" усмотрел "один из существенных корней того морового поветрия, той страшной моровой язвы, которой стал для России русский нигилизм".

Маразм – это про старость, а перед нами, как ни верти, нечто другое, противоположное, если называть вещи своими именами

Всё это приложимо к нашим дням. Привычное политическое злоречие русских людей - уже не только просвещенных - так, наконец, достало нынешнюю власть, что она объявила его противоправным. Один за другим появляются проекты законов и сами законы, указывающие, чего нельзя говорить вслух. До этого обходились общими обозначениями: антисоветская пропаганда, враждебная, подрывающая такой-то строй… Теперь же пошла писаться конкретика: не сметь, например, ставить на одну доску Гитлера и Сталина. Впадают в маразм? Возвращаются в него? Продолжают пребывать в нём, поскольку, собственно, и не выходили из него? Эти заключения всё-таки далеки, как кажется, от науки и здравого смысла, что в данном случае одно и то же. Маразм – это про старость, а перед нами, как ни верти, нечто другое, противоположное, если называть вещи своими именами. Всё длящаяся и длящаяся общественно-политическая невзрослость, неискушённость, цивилизационная незрелость. Русский соборный разум всё ещё бессилен перед чувством – весьма скрепным, конечно, но капризным, переменчивым, главное же, всегда преувеличенным, не по делу накалённым.

Всемирный клич к неистовой борьбе,

Разврат умов и искаженье слова —

Все поднялось и все грозит тебе,

О край родной! — такого ополченья

Мир не видал с первоначальных дней…

Велико, знать, о Русь, твое значенье!

Мужайся, стой, крепись и одолей! .



Написано в 1855 году. А в чём было дело-то? Дело-то в чём было? Царю вздумалось, воспользовавшись пустяковым предлогом, захватить, наконец, давно вожделенные проливы. Француз с англичанкой сказали: ну, нет, это уже слишком. В этом и состоял "всемирный клич к неистовой борьбе". Высадились в Крыму. Это оно и было – то, подобного чему мир "не видал с первоначальных дней"…

Горячая, горячечная политизированность, она такая. Фёдор Иванович ни во что не ставил свою незаурядную поэзию, зато высочайше ценил свои же причудливые взгляды. Политикой он жил больше, чем сердечными делами, хотя, казалось бы, что-что, а это в его случае было невозможно. По службе и общественному положению он постоянно встречался с первыми лицами своего государства и с не последними – западных, был обложен газетами и журналами на всех языках, а в предмете своего глубочайшего увлечения - в "геополитике", как сказали бы сегодня, разбирался не лучше петербургского кучера… Тоже: что было, то и есть. Чем живее сознательный носитель православно-имперского сознания интересуется политикой, тем меньше он в ней понимает. Здравый рассудок, похоже, может ужиться с чем угодно, только не с русским имперством.

И над всем, всё побеждая, - оно, упомянутое: злословие. Вот встречается он однажды в Летнем саду с царём. Тот совершает свою ежедневную прогулку. Ну, что? Расцеловались! Остряк скажет: мужчины здоровые, в расцвете лет, потянуло их друг к другу. В глазах же поэта перед ним был помазанник Божий, как было не раскрыть объятья! Но прошли годы и злоречие взяло своё. В последний путь поэт проводил помазанника далеко не самым лестным прозвищем:

Не богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые и злые,–

Все было ложь в тебе, всё призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист



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