Россиянка, задержанная с Протасевичем, - в изоляторе на Окрестина

Гражданка России 23-летняя Софья Сапега, задержанная в воскресенье вместе с белорусским журналистом Романом Протасевичем в Минске после внеплановой посадки самолёта авиакомпании Ryanair, сейчас находится в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на мать девушки Анна Дудич - она живёт в Беларуси.

По словам Дудич, перед задержанием её дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама", после чего связь прервалась. В понедельник родителям удалось выяснить, что Сапега находится в изоляторе на улице Окрестина. В чём её обвиняют - не известно.

Окрестина - это изолятор временного содержания, куда помещают, как правило, задержанных по административным делам. Его название стало нарицательным после многочисленных случаев пыток и издевательств над участниками акций протеста в Беларуси в августе прошлого года.

По словам Дудич, она встретилась с российским консулом в Минске и надеется на помощь. Ранее сообщалось, что МИД России запросил доступ к задержанной. Власти Беларуси при этом официально не подтверждали задержание россиянки.

Местонахождение самого Романа Протасевича, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело, не известно.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске после того, как белорусские власти сообщили об угрозе взрыва на борту. Это сообщение оказалось ложным. На перехват лайнера был отправлен военный самолёт. Протасевича, который был на борту, задержали вскоре после посадки. Впоследствии стало известно и о задержании Сапеги.

Компания Ryanair обвинила Минск в воздушном пиратстве и использовании ложного предлога для задержания политического оппонента.

Роман Протасевич - оппозиционный журналист и блогер, бывший главный редактор популярного телеграм-канала NEXTA. Ему в Беларуси грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в организации беспорядков, которыми власти считают массовые выступления против режима Александра Лукашенко. Протасевич жил за границей и в Беларусь попал против своей воли.

Лидеры Евросоюза вечером в понедельник, 24 мая, намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против администрации Александра Лукашенко из-за экстренной посадки в Минске самолёта компании Ryanair и задержания Романа Протасевича.

Как пишет агентство Bloomberg, возможные меры могут включать запрет полётов над территорией Республики Беларусь, запрет национальному авиаперевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС и блокировку наземного транзита из Беларуси в Евросоюз.