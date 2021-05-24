Страны ЕС обсудят новые санкции против Лукашенко

Лидеры Евросоюза вечером в понедельник, 24 мая, намерены рассмотреть вопрос о новых санкциях против администрации Александра Лукашенко из-за экстренной посадки в Минске самолёта компании Ryanair и задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет агентство Bloomberg. Возможные меры могут включать запрет полётов над территорией Республики Беларусь, запрет национальному авиаперевозчику "Белавиа" приземляться в аэропортах ЕС и блокировку из страны наземного транзита в Евросоюз.

Некоторые авиакомпании уже перенаправляют свои рейсы в обход белорусского воздушного пространства. Так поступила латвийская авиакомпания airBaltic. Лоукостер Wizz Air поменял свой маршрут из Киева в Таллин.

Девять стран инициировали отказ от полётов в белорусском воздушном пространстве и отмену рейсов в страну и обратно. Среди подписавших Чехия, Польша, Германия, США, Великобритания, страны Балтии и Ирландия.

Самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку после того, как белорусские власти сообщили об угрозе взрыва на борту. Это сообщение оказалось ложным. На перехват лайнера был отправлен военный самолёт. Протасевича задержали вскоре после посадки. Журналист проживал в Литве.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал посадку лайнера в Минске государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей. При этом пользователи соцсетей отметили, что один из самолётов авиакомпании пролетел в белорусском воздушном пространстве 24 мая.

Европейские лидеры и США возложили ответственность за случившееся на режим Александра Лукашенко и потребовали немедленно освободить Протасевича.

В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна.

Представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике Запад, заявив в фейсбуке: "Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Она обвинила страны Запада в двойных стандартах. В Кремле отказались давать оценку инциденту, сказав, что с ним должны разобраться авиационные власти.

Bloomberg предполагает, что из-за инцидента могут обостриться отношения между президентами России и США. Они планируют встречу в июне. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с самолётом Ryanair не повлияет на планы проведения саммита.