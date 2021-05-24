Суд признал законной госпитализацию шамана Габышева

Якутский городской суд признал законным принудительную госпитализацию в психиатрический стационар шамана Александра Габышева, который собирался идти в Москву "изгонять Путина".

Суд отказал в удовлетворении иска защиты Габышева о признании незаконным заключения врачебной комиссии Якутского республиканского психоневрологического диспансера от 28 января. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на координатора "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. По его словам, решение будет обжаловано.

Габышев был задержан в конце января и принудительно доставлен в стационар. За несколько дней до этого шаман объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. В феврале Якутский городской суд удовлетворил иск психоневрологического диспансера о госпитализации Габышева.

Весной 2019 года Александр Габышев отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько месяцев на границе Бурятии и Иркутской области. Из полиции его отправили в психоневрологический диспансер. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму.

Впоследствии шамана отпустили из диспансера. Новую принудительную госпитализацию Габышева объяснили его отказом от амбулаторного лечения.

В середине марта Габышева признали невменяемым в результате психолого-психиатрической экспертизы, которую провели в Якутском психоневрологическом диспансере.