Юлию Галямину арестовали на 7 суток за участие в Земском съезде в Новгороде 

Московского муниципального депутата Юлию Галямину арестовали на семь суток за участие в Земском съезде в Великом Новгороде. Её признали виновной в неповиновении полиции. Галямина заявила, что будет обжаловать решение суда.
По аналогичному обвинению суд назначил 80 часов обязательных работ депутату городской думы Ноябрьска Александру Бондарчуку. Он также не согласен с обвинением.
В понедельник должны пройти суды ещё над двумя участниками Земского съезда - депутатом из Санкт-Петербурга Виталием Боварем и председателем новгородского "Яблока" Виктором Шалякиным.
- 22 мая в Великом Новгороде должен был состояться Земский съезд независимых и оппозиционных депутатов из тридцати регионов России. На нём они собирались обсудить предстоящие выборы в Госдуму России и координацию действий. За два дня до съезда губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал указ, который ужесточил коронавирусные ограничения. Согласно документу, в области запрещалось организовывать мероприятия, в которых участвует более 30 человек.
- В итоге полиция сорвала Земской съезд, мотивировав это тем, что в зале, где он проводился, находилось на одного человека больше, чем разрешено. Четверых депутатов задержали, обвинив в нарушении коронавирусных ограничений и неповиновении полиции. Участники форума утверждают, что в момент прихода полиции их в помещении было 25.
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