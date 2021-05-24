Юлию Галямину арестовали на 7 суток за участие в Земском съезде в Новгороде 

Московского муниципального депутата Юлию Галямину арестовали на семь суток за участие в Земском съезде в Великом Новгороде. Её признали виновной в неповиновении полиции. Галямина заявила, что будет обжаловать решение суда.

По аналогичному обвинению суд назначил 80 часов обязательных работ депутату городской думы Ноябрьска Александру Бондарчуку. Он также не согласен с обвинением.

В понедельник должны пройти суды ещё над двумя участниками Земского съезда - депутатом из Санкт-Петербурга Виталием Боварем и председателем новгородского "Яблока" Виктором Шалякиным.